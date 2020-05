Coronavirus: Se disparan disputas entre inquilinos y dueños de vivienda de alquiler

Los reportes a la policía se incrementan como consecuencia de la pandemia

Los enfrentamientos entre inquilinos y dueños de vivienda de alquiler en Los Ángeles, se dispararon en 300% en los últimos dos meses, de acuerdo a un reporte del sitio de noticias Crosstown de la Universidad del Sur de California (USC) Annenberg.

Para evitar que sigan las riñas, los arrendadores han propuesto un proyecto de ley que crea un programa de Asistencia de Emergencia para la Renta, que haría que el estado ayude a los inquilinos afectados por el coronavirus a pagar la mayor parte del alquiler.

Entre el 1 y el 10 de abril, la policía de Los Ángeles recibió un promedio de 56 llamadas telefónicas por día relacionados con disputas entre inquilinos y caseros. En el mismo periodo de tiempo, pero en marzo, se registraron 22 llamadas por día; contra 19 en febrero.

Solo el 1 de abril, cuando la renta se vencía, el LAPD recibió 100 llamadas en torno a discusiones entre inquilinos y arrendadores.

Por no pagar la renta

Yadira Michel y su esposo Alonso Ceceña estuvieron a punto de ir a la cárcel, cuando agentes del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD), se presentaron a su casa para llevárselos detenidos luego de que el propietario de la vivienda que rentan, los reportó tras una discusión.

“Este mes de mayo, no pudimos pagar la renta porque mi esposo quien se gana la vida como jornalero, se quedó sin trabajo”, dice Yadira.

“Desde que inició el coronavirus, los problemas con el propietario han aumentado, porque el lugar donde vivimos es parte de su casa. Le baja al switch (interruptor) de la luz cuando quiere, y nos deja sin energía por horas. Nos grita como si fuéramos delincuentes. Está abusando de su autoridad. Y como tiene un hijo policía en el LAPD. El hijo también viene y nos insulta muy feo”.

Desde hace ocho años, Yadira y su esposo Alonso viven con sus cuatro hijos de 15, 11, 8 y 3 años en un departamento de una recámara en Los Ángeles. La lista de quejas contra su casero es muy larga.

En marzo, la ciudad de Los Ángeles puso en marcha una moratoria a los desalojos de vivienda, y dio hasta 12 meses para pagar la renta, una vez que se levante la emergencia por el coronavirus.

Arrendadores se defienden

José Velásquez, propietario de dos viviendas de renta en Sylmar en el Valle de San Fernando, dijo que las ordenanzas aprobadas por la Ciudad de Los Ángeles, han creado mucha confusión entre los inquilinos, y eso ha motivado los pleitos.

“La última ordenanza decía que para dejar de pagar la renta, bastaba con que demostraran que habían sido afectados por el coronavirus, pero luego el estado vino y dijo que no era necesario”.

De acuerdo a Velásquez, el que los inquilinos dejen de dar el alquiler, es un golpe muy duro; ya que ellos tienen que seguir pagando el mantenimiento, impuestos e hipotecas.

“La renegociación de las hipotecas queda a la buena voluntad de los bancos. Te piden un montón de información. No es un proceso fácil”, observa.

Daniel M. Yukelson, director de la Apartment Association of Greater Los Angeles, la cual representa a más de 10,000 arrendadores, comenta que inquilinos y dueños de vivienda de alquiler están en el mismo barco.

“La crisis del coronavirus nos ha estresado a todos, y nos ha dejado con el temperamento muy corto”.

Al igual que Velásquez, considera que las ordenanzas han creado confusión y desacuerdos, porque en algunos casos, algunos inquilinos quieren avisar de que no podrán pagar la renta hasta 30 días después de su vencimiento.

‘Nos sentimos frustrados porque esto pudo haberse manejado de una mejor manera. Entendemos que muchos inquilinos han perdido sus empleos o se han infectado con el virus, pero también los arrendadores tienen cuentas por pagar”.

Anticipa que en los próximos meses, las consecuencias negativas se verán reflejadas en la pérdida de muchas viviendas que van a pasar a convertirse en condominios, que la gente no podrá pagar”.

Asistencia de Emergencia

Yukelson explica que han propuesto a la legislatura de California, una medida que ellos patrocinan, para dar ayuda de emergencia para el pago de la renta. “Esto se debió dar desde el principio de esta crisis”.

La SB 1410 de la senadora de Long Beach, Lena González, busca que el estado de California haga pagos directos de 80% al alquiler de la vivienda de los inquilinos que no pueden pagar debido a la pandemia.

Los arrendadores que acepten, recibirán el 80% de la renta mensual por hasta tres meses. Esto a cambio de que no aumenten la renta por un periodo específico, no apliquen cobros por pagos atrasados, y no busquen la renta de los meses pagados por el programa Asistencia de Emergencia para la Renta por el COVID-19.