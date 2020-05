De pedir limosna para comer a estrella del fútbol: Patrice Evra recordó sus días más difíciles

Patrice Evra acarició la gloria con el Manchester United, al ganar la Champions League y el Mundial de clubes en el 2008, pero su vida no siempre fue así de plena, ya que durante su infancia tuvo muchos episodios de carencias, donde vivía en carne propia lo que era la pobreza, al grado de tener que pedir dinero en las calles para poder comer.

🚨 NEW UTD PODCAST 🚨

It's engaging.

It's emotional.

It's @Evra at his very, very best.

We think you'll ❤️ this one 👇

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2020