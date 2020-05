Michael Jordan gana más que Messi, Cristiano y Neymar, ¡sólo por la venta de su calzado deportivo!

No cabe duda que Michael Jordan es el basquetbolista más importante de todos los tiempos, pero la historia nos dice que no siempre fue considerado así, ya que al principio los patrocinadores no apostaban por él, concretamente en el lanzamiento de calzado deportivo, con marcas como Adidas y Converse negándose a encargarse de la venta de sus zapatos, un error que a la larga les costó “muy caro” a ambas empresas.

Nike decidió apostar por él y al final, como ya sabemos, con el tiempo esto se convirtió en una mina de oro para ambas partes. A tal grado que Jordan ganó más dinero el año pasado por la venta de sus zapatos que los deportistas en activo que más dinero obtuvieron sumando todos sus ingresos.

Según datos de Forbes, el multicampeón con los Chicago Bulls, ganó $145 millones de dólares en ingresos totales, de los cuales sólo por su calzado deportivo se embolsó $130 millones de dólares, una cantidad superior a los $127 millones que ganó Lionel Messi el año pasado, los cuales son la suma de $81 millones de dólares que obtiene por salario, más $46 millones por publicidad.

Cabe mencionar que Lionel Messi es el deportista que más ingresos obtuvo en el 2019, por lo que Jordan también ganó más que otras figuras como Cristiano Ronaldo, quien obtuvo $109 millones de dólares, producto de un salario de $65 millones de dólares más $44 millones por publicidad; o el caso de Neymar, quien obtuvo $105 millones, $75 de los cuales corresponden a su salario y $30 millones de sus patrocinios.

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez es el deportista que más dinero ganó el año pasado por salario, ya que tiene un contrato muy jugoso con DAZN, que le hizo ganar $95 millones el año pasado, pero sólo sumó $2 millones más por patricionios, por lo que también se quedó corto comparado con lo que ganó Jordan por el calzado.

Y si lo comparamos con las cantidades que los deportistas ganan por las ventas de sus zapatos, Michael sigue siendo el rey, ya que LeBron James, quien le sigue en el listado, ganó sólo $32 millones de dólares, es decir, casi $100 millones menos que el exbasquetbolista.

According to Forbes Michael Jordan made an estimated $145M in endorsements from May 2018 to May 2019, $130M of which came from Air Jordan

Cabe recordar que la principal fuente de ingresos de Nike es precisamente la venta de los Air Max de Jordan, ya que, en promedio, cada año venden 780 millones de pares de alrededor del mundo, en total de los 34 modelos distintos que existen.

Nike's "Infrared" colorway is synonymous with some of the brand's most popular sneakers ever. The fiery hue popped up as the launch design to the Air Max 90 and Air Jordan 6 and, more recently, has also appeared on newer models.

