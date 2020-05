Ventilan los problemas que tuvo el ‘Bofo’ Bautista en el vestidor de Chivas

A pesar de las dificultades consiguieron el campeonato del Apertura 2006

Es bien sabido que el carácter de José Manuel de la Torre siempre ha sido temperamental y en ocasiones explosivo, tanto como jugador y como director técnico, siendo una de las características del “Chepo”.

De la Torre fue el artífice del título de las Chivas en 2006, y aunque se consiguió el campeonato en el centenario del Rebaño, no todo fue color de rosa, pues hubo ciertas fricciones entre el “Chepo” y Adolfo Bautista que también tenía una personalidad fuerte.

“Fue un tema complicado lo de ‘Bofo’ y ‘Chepo’ y podría pensarse que podía romper el grupo, pero no. Hay que reconocer que a pesar de que se dijeron cosas, se gana, se calma, se platica en la semana y fuimos a México a buscar el pase a la final. Eso nos dio más fuerza”, contó Ramón Morales, quien era el capitán de ese equipo, en entrevista con Chivas TV.

Ramoncito, quien jugó varios años con el Rebaño, también reveló que el “Bofo” y de Omar Bravo eran los que tenían el carácter más difícil en el grupo.

“Todos nos llevábamos bien, aunque teníamos dos locos, la neta: Bravo y el ‘Bofo’. Eran buenas personas, pero medio raros. El equipo trabajó bien, a pesar de los problemas que tuvimos dentro”, señaló Morales.

También platicó que en alguna ocasión Bautista tuvo problemas con Gonzalo Pineda en el vestidor.

“Me acuerdo de un problema entre ‘Bofo’ y Pineda. ‘Bofo’ no era bravo, a lo mejor ese día no estaba de humor”, continuó Morales.

Hablando de la final del Apertura 2006 entre @Chivas y @TolucaFC fue extraña ya que ambos vienen del repechaje y llegan a la final (cuando aún había grupos en el fútbol mexicano).

Y #chivas en su centenario gana un título con uno de los mejores planteles que ha tenido en años… pic.twitter.com/BCXoqG2MDh — El Desconecte (@Des_Conecte) May 3, 2020

A pesar de esas dificultades, las Chivas se entendieron a la perfección en la cancha y fueron campeones en aquella temporada para dar al Rebaño su estrella número 11.