¡Nada relacionado al futbol! Jonathan dos Santos ya sabe a qué quiere dedicarse cuando se retire

Pese a que aún faltan algunos años para que Jonathan dos Santos se retire de las canchas, el jugador de LA Galaxy ya piensa en su futuro.

El mediocampista de 30 años desea enfocar su carrera en otra industria, ya que cuando decida colgar los tenis no se dedicará a nada relacionado al futbol.

Jonathan dos Santos fue entrevistado por Fox Sports, donde confesó que no le gusta ver futbol y desea dedicarse a la moda.

“La verdad no me veo en el soccer después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta pensar sólo en futbol”, dijo el mexicano.