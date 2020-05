Banda MS y Snoop Dogg planean gira tras éxito de “Qué Maldición”

Le piensan dar un saco de la agrupación al rapero

Snoop Dogg ya es un integrante más de Banda MS de Sergio Lizárraga, pues no sólo quedó feliz con la canción “Qué Maldición” que lanzaron juntos hace unos días, si no que está listo para irse de gira con la agrupación cuando se reanuden los shows.

Y es que el rapero y la banda sinaloense tuvieron muy buena química, tanto que le mandarán a hacer un outfit especial al californiano, pues planean hacer una gira juntos cuando pase la cuarentena por el Covid-19.

“Le dijimos ‘Te vamos a mandar a hacer un saco de Banda MS para ti’ y él dijo que le parecía perfecto; nos enseñó unas botas vaqueras y él está preparado, muy dentro de la onda, él está contento y se le nota”, comentó Walo Silvas, cantante del conjunto de regional mexicano.

La MS y Dogg iban a realizar un evento juntos el 11 de julio de este año en la Toyota Arena de Ontario, California, sin embargo la fecha se pospuso, aunque parece que ahora serán más conciertos con el rapero, ya que él también quiere grabar más canciones con ellos.

“La fecha se va a posponer, no hemos sabido el día, pero él (Snoop) dijo también que quería hacer varias participaciones en eventos con Banda MS para 2021.

“Vamos a hacer algo muy bueno y sabemos que vamos a pisar nuevos países y escenarios también, estamos muy emocionados porque él dijo que vamos a trabajar juntos en eso”, agregó Alan Ramírez, también cantante.

Toda la música de “Qué Maldición” fue realizada por la agrupación sinaloense y el resultado final dejó encantado al estadounidense.

ASÍ LO DIJO

“Es bien bonito ver que gente que no es público bandero, que no es mexicana, que no habla nuestro idioma, le está gustando y hemos recibido todo tipo de reacciones”.

Walo Silvas, cantante de Banda MS.

Sigue leyendo