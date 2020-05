Restaurante de Colorado pierde licencia por abrir por completo en Día de la Madre

A un restaurante de Colorado le salió caro desafiar las normas del Departamento de Salud durante el Día de la Madre.

El gobernador Jared Polis suspendió este lunes la licencia del C&C Breakfast & Korean Kitchen de Castle Rock después de que el domingo circulara un video del establecimiento abierto y repleto de clientes. El mandatario calificó al restaurante de “amenaza inmediata a la salud”.

Las imágenes revelaron poco distanciamiento físico en el lugar. Según Nick Puckett, reportero de CCM Colorado News, el dueño dijo que la asistencia fue el doble de lo normal en el Día de la Madre.

Happy Mother’s Day from C& C in Castle Rock, where the owner said this is almost double a normal Mother’s Day. pic.twitter.com/cPSzjmAfAg

— Nick Puckett (@nick__puckett) May 10, 2020