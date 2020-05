Barberos, peluqueras y esteticistas demandan al estado de California para pedir reapertura de sus comercios

La Federación de los profesionales de la belleza de California (PBFC), que representa a más de 500 mil miembros en el estado, busca que una corte les de autorización de abrir

Desde el inicio de la orden “Más seguros en casa” los barberos, peluqueras y esteticistas del estado han mantenido sus negocios cerrados, pero ya no aguantan más y han demandado al gobernador y al fiscal general de California.

La Federación de los profesionales de la belleza de California (PBFC), que representa a más de 500,000 miembros en todo el estado, interpuso hoy la demanda en la corte Federal de Los Ángeles buscando un fallo que les permita reabrir sus puertas.

Estos comercios no son considerados como esenciales por el estado bajo la orden de cuarentena y muchos de ellos son pequeños que no emplean a estilistas como contratistas 1099 por lo cual no reciben los beneficios del Paycheck Protection Program.

La mayoría de ellos sieguen siendo responsables por el pago de alquileres de espacios comerciales y licencias de operación. Estos establecimientos están contemplados en la fase 4 del plan de reapertura del estado.

“El reordenamiento unilateral de la economía está ocurriendo sin supervisión electoral ni legislación”, afirma la demanda.

La PBFC congrega a barberos, estilistas, salones de uñas, spa faciales, colegios de belleza, entre otros comercios ligados al ramo.

Anteriormente el gobernador Gavin Newsom afirmó que el brote de California empezó en un salón de uñas.

La organización es representada en la demanda por el Center for American Liberty y piden apoyo económico para cubrir los gastos de la litigación.

Algunos salones de belleza del estado han ido en contra de la orden y han reabierto sus puertas a pesar de enfrentar riesgos de multas o revocación de licencias:

