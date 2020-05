La foto viral de un médico de EEUU en un avión que llevó a United Airlines a ampliar sus medidas por el coronavirus

Un cardiólogo que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19 expresó su miedo de subirse a un avión en la pandemia. Y esos temores se volvieron realidad con un vuelo repleto de personas

“Tengo más miedo de subirme a un avión que de ingresar a un hospital”.

Así lo afirmó el cardiólogo estadounidense Ethan Weiss a la cadena de noticias ABC antes de que una foto en su Twitter se volviera viral.

Weiss, que vive en San Francisco pero que las últimas semanas estaba trabajando en Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus en EEUU, confirmó su peor miedo cuando finalmente subió a un avión de United Airlines para volver a casa el pasado 9 de mayo.

El médico publicó una fotografía en su cuenta de Twitter que muestra que el vuelo iba completo y que no se estaban respetando las medidas de distanciamiento social de prevención frente al COVID-19.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

“¿Supongo que @united está relajando su política de distanciamiento social estos días? Cada asiento está ocupado en este 737”, escribió junto a la imagen.

Weiss se refería a un comunicado de la misma aerolínea de finales de abril en el que informaba a sus pasajeros que dejaría libre los asientos del medio para brindar espacio suficiente entre los viajeros.

Pero la realidad era otra.

“Las personas en este avión están asustadas/conmocionadas (…) Estoy con un grupo de 25 enfermeros y médicos que han estado trabajando en hospitales de Nueva York entre las últimas dos y cuatro semanas”, escribió.

“Esta es la última vez que volaré en un largo tiempo”, publicó en otro tuit.

Getty Images La protección y el distanciamiento social especialmente en los aeropuertos y los vuelos es clave para evitar el contagio del COVID-19, según los expertos.

Polémica

La cadena de tuit de Weiss se volvió viral provocando cientos de mensajes de apoyo y también de críticas.

Muchos de los usuarios mostraron su preocupación de que los esfuerzos de distanciamiento social en los aviones queden en la nada a medida que Estados Unidos reabre su economía y más personas vuelvan a volar.

Otros, en cambio, criticaron al médico por elegir volar.

Getty Images El sector aerocomercial es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

Respuestas

Luego de que la foto del cardiólogo se popularizara, United Airlines emitió un nuevo comunicado este lunes en el que asegura que “implementará cambios temporales adicionales para promover el distanciamiento social”.

“A partir de la próxima semana y hasta el 30 de junio, permitiremos a los clientes en vuelos que se espera que estén más cerca de su capacidad total que elijan volver a reservar en un vuelo diferente o recibir un crédito de viaje”, especificó la aerolínea.

Starting next week, customers on flights that are expected to be closer to full capacity can rebook on a different flight or receive a travel credit. We’ll do our best to reach out about 24 hours before departure and we’ll also provide options at the gate. https://t.co/DHjUIByLmr — United Airlines (@united) May 12, 2020

“Haremos todo lo posible para comunicarnos con ellos aproximadamente 24 horas antes de su hora de salida para que puedan decidir si ajustarán sus planes antes de llegar al aeropuerto, y proporcionaremos esta opción en la puerta (de embarque), si más del 70% de los clientes se han registrado”, añadió United en su sitio web.

El cardiólogo Weiss celebró la decisión de la aerolínea.

“Para mí, esta historia ha sido sobre la correspondencia de las expectativas con la realidad y esta nueva política aborda ese problema de frente. Nadie va a hacer que ninguna actividad sea 100% segura, pero aplaudo a United por hacer que el proceso sea más transparente y claro”, escribió en un tuit.

To me this story has been entirely about matching expectations with reality and this new policy addresses that issue head-on. Nobody is going to make any activity 100% safe, but I applaud United for making the process more transparent and clear — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 12, 2020

No obstante, el caso de United Airlines no es aislado.

En los últimos días, también surgieron quejas similares sobre vuelos abarrotados de pasajeros en otras compañías como American Airlines, Delta e Iberia.

Sobre esta última, el pasado domingo pasajeros de un vuelo que hizo la ruta Madrid-Gran Canaria, en España, documentaron la falta de distanciamiento social entre los asientos del avión a raíz de la gran cantidad de personas a bordo.