Nació en San Francisco hace 113 años. Ahora, en España, es la persona más longeva y ha vencido al coronavirus

Con 113 años, María Branyas, la persona más longeva de España ha superado el coronavirus. Branyas, que nació en San Francisco (California) y pasó su niñez en Nueva Orleans (Luisiana), vive en Olot (Cataluña), en una residencia de ancianos en la que han muerto dos personas.

La última vez que su familia pudo visitar a Branyas en la residencia fue el día que cumplió 113 años, el pasado 4 de marzo. Desde entonces todo el contacto se ha mantenido por vía telefónica. “Ahora que ya se encuentra bien, está estupenda, tiene ganas de hablar, de explicar, de hacer sus reflexiones, vuelve a ser ella”, explica la hija que lleva su cuenta de Twitter.

Fue precisamente en un tuit donde “la abuela catalana”, como la llama su familia en la red social, agradeció las muestras de cariño que ha recibido y denunció “cómo se trata a la gente mayor del país”. Brayans aprovechó su mensaje para “enviar fuerzas a todas las abuelas y abuelos que todavía están luchando”.

Moltes gràcies per les vostres felicitacions i ànims, i, encara que hagués preferit no tenir que viure aquesta lamentable situació de despropòsits en el tractament de la gent gran del país, us ho agraeixo. I molta força a totes les àvies i avis que encara estan lluitan

