Coronavirus: Usar cubrebocas y sentarse atrás, nuevas medidas de seguridad de Uber para evitar contagios

Con el regreso a la actividad en muchas ciudades, las aplicaciones de transporte comienzan a incrementar el número de viajes, es por eso que a partir del próximo lunes Uber implementará nuevas medidas para evitar contagios de COVID-19 entre usuarios y conductores.

El uso de cubrebocas o máscaras será obligatorio para todos los pasajeros o conducen un vehículo de la aplicación. Se debe cuidar que las mascarillas y cubrebocas, en su caso cubran desde el puente de la nariz hasta la barbilla.

A partir del lunes y con el fin de preservar la sana distancia, ya no se permitirá que viajen pasajeros en el asiento delantero, con lo que cada auto tendrá un lugar disponible menos.

Por ejemplo, los viajes con UberX podrán tener un máximo de tres pasajeros solo en el asiento trasero.

Rideshare company Uber is introducing new safety measures beginning Monday, May 18 to protect riders and drivers. https://t.co/W5NBvLtx9X

— News 4 Buffalo (@news4buffalo) May 14, 2020