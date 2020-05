Estos son los 5 autos nuevos más baratos del mes de mayo en Estados Unidos

Tu presupuesto no se ajusta a los precios que los concesionarios tienen en sus mejores modelo

Mayo ya comenzó y los concesionarios de autos siguen en muy momentos muy difíciles y sus ventas siguen siendo muy bajas. Por eso si deseas adquirir un auto nuevo, mayo es un buen momento para comprar y aprovechar las promociones que casi nadie había visto antes.

El coronavirus ha causado muchos problemas en la industria automotriz, las ventas de los autos están en picada y los fabricantes ofrecen increíbles ofertas para poder impulsar sus ventas y ver un poco de luz.

Si necesitas comprar una auto sedan nuevo, pero no quieres gastar tanto o tu presupuesto no se ajusta a los precios que los concesionarios tienen en sus mejores modelos, existen vehículos nuevos de nivel básico a muy buen precio, solo debes tomar en cuenta que no contaran con la tecnología más avanzada, asientos de piel o sistema de audio impresionante.

Aquí dejamos los cinco autos nuevos más baratos del mes de mayo en los Estados Unidos.

1.- Chevrolet Spark LS

Precio: $14,095

El Chevrolet Spark sigue siendo el auto nuevo más barato de Estados Unidos y viene con un motor de 1.4 litros, 98 caballos de fuerza (hp) y transmisión manual de cinco velocidades.

2.- Mitsubishi Mirage ES

Precio: $14,990

El Mirage es uno de los autos nuevos más pequeños del mercado, también es posiblemente el más lento, con un motor de 1.2 litros y solo 78 hp. Lo mejor es el rendimiento de combustible el Mirage ofrece 41 millas por galón (mpg) en carretera y 43 mpg con el CVT opcional.

3.- Nissan Versa Sedan S

Precio: $15,655

Este modelo es el más barato de Nissan y cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.6 litros que ofrece 122 hp y 114 libras-pies de torque. El Versa también ofrece un rendimiento de combustible de 35 mpg combinadas.

4.- Hyundai Accent Sedan SE

Precio: $16,250

Este modelo de Hyundai cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.6 litros que ofrece 120 hp y 113 libras-pies de torque. El Accent también ofrece un rendimiento de combustible de 33 mpg combinadas.

5.- Toyota Yaris Seda L

Precio: $16,605

Con una pantalla de siete pulgadas en el centro, este modelo de Toyota cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros que ofrece 106 hp y 103 libras-pies de torque. El Yaris también ofrece un rendimiento de combustible de 34 mpg combinadas.

***

