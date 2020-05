Las zonas del planeta donde miles de millones vivirán a 84°F sin aire acondicionado, debido al cambio climático

El calor será insoportable y los recursos para aliviarlo, insuficientes

El calentamiento global provocado por la actividad humana y la destrucción de medio ambiente, seguirá su marcha implacable en las próximas décadas.

Los expertos señalan que, para 2070, en varias zonas del planeta miles de millones de personas vivirán a 84°F (29°C) sin aire acondicionado, debido al cambio climático. Calculan que entre 2,000 y 3,500 millones de habitantes de la Tierra subsistirán bajo un calor insoportable, y con escasos recursos económicos para aliviarlo.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences advierte que, con un aumento anual de 1.8 grados en la temperatura media del planeta, algunas poblaciones terminarán viviendo en zonas muy calientes que incluso podrían ser inhabitables sin tecnologías de enfriamiento.

Para llegar a estas conclusiones, un equipo de expertos de Japón, Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca, estudiaron a los humanos como si fuéramos una especie animal silvestre, es decir, osos o pájaros, para encontrar así el mejor punto medioambiental para nuestro desarrollo a lo largo de 6,000 años. Este punto, llamado “nicho climático”, se ubica entre los 52°F (11°C) y los 59°F (15°C), mucho menos de las temperaturas que el planeta alcanzará en 50 años.

En la actualidad, unos 20 millones de personas viven en zonas donde la temperatura anual rebasa los 84°F, es decir, cerca del desierto del Sahara y Arabia Saudita; este territorio representa apenas el uno por ciento de la superficie terrestre. Pero en cinco décadas estos candentes territorios se extenderán hasta ser grandes franjas en África, América del Sur, Asia y Australia.

“Como las regiones potencialmente más afectadas se encuentran entre las más pobres del mundo, donde la capacidad de adaptación es baja, mejorar el desarrollo humano en esas áreas debería ser una prioridad junto con la mitigación climática”, apuntan los expertos , y adelantan que el calor imbatible y los pocos recursos económicos para enfrentarlo, provocarán grandes migraciones, además de cambios importantes en el ecosistema.

Sin embargo, señalan que “no es demasiado tarde para mitigar el cambio climático y mejorar la capacidad de adaptación, especialmente cuando se trata de impulsar el desarrollo humano en el Sur Global”. De las medidas que los gobiernos y la población en el mundo tomemos en los próximos años para contrarrestar el calentamiento global, dependerá que estos pronósticos se conviertan en una realidad más amable.