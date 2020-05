Todos hablan del nuevo Messi… pero ¿quién es el nuevo Neymar?

A todo el mundo le gusta hablar del nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo y en realidad nunca habrá jugadores parecidos, pero nadie habla del tercero en discordia… nadie habla de quien puede ser el nuevo Neymar.

Pese al romance y la relación intrínseca que hay entre el Barcelona y Neymar, parece que su sucesor estará vestido de blanco; los tres aspirantes al trono como el jugador con las características que más definan el ‘Jogo Bonito’ militan en el Real Madrid,

Vinicius

El aspirante más serio al trono de Neymar tiene características parecidas, pero todavía toma malas decisiones. Un jugadora en ciernes.

How good can Vinicius Jr. be at Real Madrid? 👀 pic.twitter.com/LY6RHnhQvs

Rodrygo

Otro juvenil que el equipo merengue trajo antes e los 20 años desde el Amazonas brasileño, ya ha demostrado que tiene condiciones.

✔️Left foot goal

✔️Head goal

✔️Right foot goal

➡️The youngest player to score a perfect hat-trick in the UCL 🤩

Is Rodrygo the best young young player in the world? 🤔 pic.twitter.com/2h5foIK6S9

— Goal Africa (@GoalAfrica) May 13, 2020