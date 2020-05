Oribe Peralta reveló que frustraron su sueño de ir a Europa

El delantero de las Chivas tuvo ofertas de España

El delantero de las Chivas, Oribe Peralta, vive el ocaso de su carrera, sin embargo, es uno de los jugadores que más destacó en los últimos años, tanto en Selección Mexicana como en Santos y América, donde se le vio su mejor versión.

En 2012, el ‘Cepillo’ fue la gran figura que comandó al Tri a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de inmediato llamó la atención de equipos europeos, pero lamentablemente no pudo cumplir su sueño.

“Sí, hubo oportunidades justo después de la Olimpiada, por situaciones ajenas a mí no se dio, porque yo en aquel entonces tenía contrato, entonces creo que eso ya lo dejé atrás, porque sé que así fue. Era en España”,, comentó el atacante para ESPN.

En ese entonces, Peralta jugaba para Santos y no quiso dar más detalles sobre los motivos por los que no pudo jugar en LaLiga, aunque eso no le impidió que siguiera mostrando buen nivel, fue convocado a la Selección Mexicana que asistió a Brasil 2014 , después fichó con el América donde fue campeón y se ganó el cariño de la afición.

Ahora milita para Chivas donde no ha tenido el nivel que se esperaba, Oribe sabe que los años no pasan el balde y respecto a su futuro, apuntó que no piensa en la dirección técnica.

“De técnico no. No lo sé, puede ser (de directivo). Si hay alguna opción, una buena oferta y que sea un proyecto que llame la atención, puede ser“, apuntó Oribe Peralta.