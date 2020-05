Por puro gusto, Yuri le entra al reguetón

La cantante jarocha estrenó 'Todo el año', un tema con el que incursiona en el género urbano

Fans de Yuri, tranquilos, que no cunda el pánico. Antes de crucificar a la cantante jarocha por cantar reguetón, deben saber que no cambió de género, que no pretende dejar la balada pop y que tampoco se va a dedicar a la música urbana.

“Me metí a la música urbana pero no para siempre”, dijo la artista durante una videoconferencia. “Relájense, yo sigo cantando mis baladones, mis canciones de amor, de desamor, de cortavenas, eso es lo mío”.

La sorpresa no es para menos. Yuri, una cantante de 56 años, que en una carrera de casi cuatro décadas ha acumulado muchos éxitos románticos, acaba de estrenar “Todo el año”, un tema con toques de pop y reguetón, en la que la acompaña Nío García, un cantante puertorriqueño considerado uno de los pioneros del movimiento reguetonero en la isla.

Para este material Yuri no improvisó. Antes de adentrarse en el popular género –tan escuchado como repudiado por millones en el mundo– se asesoró, estudió a las grandes de este movimiento –Karol G, Becky G, Nati Natasha– y luego tomó su propio camino.

“Tomé el punto medio”, dijo. “Porque el reguetón tiene dos lados, el lado ‘light’, que fue el que yo escogí, y el lado más fuerte, el lado sexual, en el que las canciones son más explícitas, es un poco más atrevido, en el que el reguetón es puro movimiento de pompa, no ves casi al reguetonero”.

Y también lo hizo por puro gusto, porque es Yuri y porque a estas alturas de su vida no hay nada que se lo impida.

“Me gusta salirme de vez en cuando de mi zona de confort y hacer algo divertido”, dijo. “Yo esto lo hago por diversión, por gusto, porque está de moda, pero no porque me vaya a quedar ahí como otros poperos”.

Para saber qué tan bien lo hace, hay que ver el videoclip de la veracruzana, que en febrero viajó con su equipo de producción a La Habana para grabarlo al lado bailarines de la isla y de García. Además de fantásticos escenarios en varias locaciones que ella misma eligió, la artista se transformó en varias ocasiones con la ayuda de vistosos y elaborados vestuarios y pelucas.

“El video tienen todo en su lugar”, dijo. “Con respeto al género urbano, porque a cualquier género que uno se meta uno tiene que hacerlo bien, con mucho respeto y bien cuidado para que no se vea como disfraz”.

Pero aunque es cierto que su video no llega al punto extremadamente sexual que tanto se le critica a este género, lo que es verdad es que Yuri se dio el lujo de ponerse atuendos que dejaron ver su bien tonificada y esbelta figura.

“[En el video] estoy sexy, bonita elegante, como debe de ser”, dijo. “Porque una señora de mi edad tampoco puede andar con las ‘nachas’ de fuera por mucho que tenga cuerpazo y por mucho que esté delgada; creo que no soy de ese canal ya, eso ya lo viví y me fue muy bien. La pasé bien y ahora hay que divertirse”.

Por ahora Yuri sigue recluida en su casa de Ciudad de México y espera retomar su gira “Juntitas” al lado de Pandora en cuanto pase la contingencia por el covid-19. Después volverá a recorrer teatros del mundo sola con sus baladas, para así convencer a sus seguidores de que Yuri sigue siendo la misma, a pesar de su etapa reguetonera.