¿Regalada? El Real Madrid ganó la Champions League del 2016 por un error arbitral que confesó el silbante

Mark Clattenburg admitió que se equivocó al dar por bueno el gol de Sergio Ramos en la final

El árbitro Mark Clattenburg, quien es uno de los más famosos y respetados del mundo, puesto que ha pitado en partidos de talla internacional como Juegos Olímpicos, Eurocopa y Champions League, admitió haber tenido un error muy grande en la final del 2016 de esta última competencia, ya que dio por bueno al Real Madrid un gol que no debió contar y que ayudó a que el equipo blanco levantara el trofeo luego de obtener la victoria en penales sobre el Atlético de Madrid.

Mark Clattenburg, árbitro que dirigió la final de la Champions 2016, confesó que el gol de Sergio Ramos fue en offside. Aquel duelo decisivo, terminó en favor del Real Madrid tras ganarle en los penales al Atlético.

En una entrevista con Daily Mail, el colegiado habló sobre los cinco jugadores a los que más le ha costado controlar sobre el césped y en ese grupo situó a Pepe, exdefensor del Real Madrid. Ahí fue cuando reconoció que él y sus árbitros auxiliares se equivocaron al dar como válido el gol de Sergio Ramos y agregó que se dieron cuenta de la pifia desde el medio tiempo.

“En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil.”

"Fue en fuera de juego" es la declaración del silbante Mark Clattenburg, quien pitó la Final de la Liga de Campeones de 2016 entre Real Madrid vs Atlético de Madrid. Comentario que hizo respecto al gol de los merengues.

Luego, esa acción le ayudó a controlar a Pepe en la segunda mitad y aclaró que no fue un intento por compensar la decisión del gol, sino algo que retomó para apaciguar al jugador.

“Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’. Le dije: ‘El primer gol de ustedes no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto.Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación”, añadió el silbante.

Antes del final del tiempo regular, el Atlético de Madrid logró igualar la pizarra, pero no fue suficiente para obtener la victoria, sólo para mandar a la prórroga, donde tampoco consiguieron aventajar. Finalmente cayeron 5-3 en penales, con ese gol polémico que el árbitro supo desde el medio tiempo que no debió contar.