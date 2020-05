Las medidas que tomará McDonald’s para reabrir sus restaurantes

La vuelta a la normalidad se acerca. En todo el país los restaurantes han comenzado a abrir con ciertas restricciones y las cadenas de comida rápida no son la excepción.

McDonald’s envió a sus franquiciatarios estadounidenses una guía de operación de 59 páginas de cara a la reapertura de sus unidades.

El gigante de la comida rápida ha pedido a los operadores que impongan el distanciamiento social, limpien los baños cada media hora y apaguen las maquinas de refrescos si no hay un empleado operándolas.

Las cadenas de comida rápida han resistido mejor la crisis, gracias a sus precios baratos y a su servicio “drive-thru”. Pero los operadores buscan alternativas para compensar las pérdidas financieras por las medidas de distanciamiento social impuestas por el avance del COVID-19.

Entre sus recomendaciones, McDonald’s sugiere que los franquiciatarios compren un lavabo automático de US$718 para reducir el contacto con las manos en los baños.

The Wall St. Journal reported today that @McDonalds is taking steps to re-open their in-store dining areas.

In light of their failure to keep workers protected so far, #FightFor15 leader Adriana Alvarez released the following statement. pic.twitter.com/qvXEVkEEeY

— Fight For 15 (@fightfor15) May 14, 2020