Ninel Conde le responde a Giovanni Medina, y confirma que está comenzando una relación

El Bombón Asesino no se guardó nada

Tal como te contamos ayer, Giovanni Medina desmintió a Ninel Conde en una entrevista en ‘Despierta América’ en la que hizo hasta salir de sus casillas a Alan Tacher. Hoy era el turno del ‘Bombón Asesino’.

La actriz tuvo su derecho a réplica en el show de las mañanas de Univision y fue entrevistada por Alan Tacher también. Allí, además de llamarlo ‘Giovanni Mentira’, aseguró que todo lo que está sucediendo es un plan trazado por su ex porque, según ella, está ardido porque no quiere volver con él como pareja.

Ninel asegura que desde el 4 de abril, día en que visitó a su hijo en la casa de Medina, no ve a Emmanuel. Que no es cierto que el domicilio del niño esa en la casa de Giovanni, sino en la de ella, pues su ex no tenía domicilio hasta que recientemente rentó uno.

Como el tiempo del show estaba terminando, siguieron la entrevista en un InstaLive en donde Ninel le dijo a Alan que Emmanuel le había contado que su padre tenía episodios de agresión, que incluso una vez le dio una cachetada a un conductor de Uber.

Frente a la insistencia de Ninel, que la causa de todos los problemas tenían como raíz que ella no quería volver con Giovanni, Alan le preguntó si estaba saliendo con alguien. Ella primero bromeó con el hecho de que hoy nadie puede salir, pero finalmente confirmó que está comenzando una historia de amor.

