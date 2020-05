Padre apuñaló a su niña de 6 años e inventó un robo para distraer a la policía de Nueva York

De víctima a victimario: Jia Pan fue acusado del intento de homicidio de su hija de 6 años, y luego decir a la policía que ambos habían sido atacados por dos ladrones en el Lower East Side (NYC).

Pan (55) le dijo a NYPD que dos asaltantes apuñalaron a su hija de 6 años entre las calles Monroe y Pike, la madrugada del jueves. Pero luego la policía sospechó que él había causado las heridas que enviaron a su hija al hospital.

Horas después el hombre fue detenido y acusado de intento de homicidio, peligro imprudente, asalto y peligro para el bienestar de un menor, y de además de mentirle a la policía.

Mientras, la niña permanecía anoche en el Hospital Bellevue recuperándose de una cirugía, dijeron fuentes a New York Post.

No están claras las circunstancias de la brutal agresión ni dónde está la madre de la niña. Según la policía, el ataque ocurrió en otra zona de Manhattan, y luego Pan se trasladó con su hija herida al Lower East Side, donde inventó el robo callejero.

En los últimos días de cuarentena, NYC ha vivido una oleada de violencia doméstica y callejera con armas blancas, incluyendo ataques dentro del Metro.

UPDATE: Police say a man stabbed his 6-year-old daughter, then lied to officers and claimed she was injured during an attempted robbery. https://t.co/Vd2r2mq36d

— CBS New York (@CBSNewYork) May 15, 2020