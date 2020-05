Cuándo y por qué debemos usar el aceite de sésamo

Gracias al aceite de sésamo puedes atender con eficiencia distintas afecciones de salud

El aceite de sésamo es conocido principalmente en Asia, por lo que no es muy popular en el resto del mundo. Esto genera que algunas personas decidan no usarlo por no saber cuáles pueden ser sus efectos positivos o negativos.

Sin embargo, está comprobado que este aceite cuenta con diversos beneficios y usos positivos. Es por eso que aquí te hablamos un poco más sobre él.

Protección del sistema nervioso

Como lo indica la nutricionista Elisa Morales en un artículo del portal Mejor con Salud, el aceite de sésamo puede ayudarnos a proteger nuestro sistema nervioso gracias a su aporte de vitamina E, fosfolípidos y lecitina, que ejercen efectos importantes sobre las células nerviosas.

La vitamina E también es muy importante para prevenir enfermedades cerebrales, y tiene un rol importante como antioxidante.

Mejorar la circulación sanguínea

El aceite de sésamo se ha utilizado desde la antigüedad para mejorar la circulación sanguínea, disminuir el colesterol y evitar que la grasa se adhiera a las paredes sanguíneas.

Lo anterior ocurre gracias a la sesamina y la sesamolina, que son dos sustancias únicas del aceite de sésamo.

Atender problemas musculares

En el aceite de sésamo encontramos cobre y los ácidos grasos linoleico y oleico. Ellos permiten disminuir el efecto de procesos inflamatorios como calambres musculares, tendinitis, esguinces y otros.

Puedes usar el aceite de sésamo para masajear la zona que tengas afectadas por un período de 15 minutos para un efecto más directo y certero.

Atender la descalcificación

Por último, con el aceite de sésamo puedes percibir un aporte muy importante de calcio con el cual combatir la descalcificación de los huesos, dolores frecuentes de cadera y debilidad ósea. También contiene calcio de origen vegetal, por lo que es ideal para cubrir cualquier déficit.

El aceite de sésamo puede ser muy beneficioso para ti si sabes cómo usarlo y los beneficios que te aporta. Igualmente, puedes consultar a un nutricionista para que te indique la mejor forma de incluirlo en tu dieta diaria.