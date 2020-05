VIDEO: A-Rod se muerde la lengua al aconsejar acuerdo de peloteros

El ex tercera base y parador en corto Alex Rodríguez se incorporó a la polémica que ha acaparado la atención del mundo del béisbol durante la semana con relación a la propuesta presentada por los dueños de los equipos para echar a andar la temporada 2020 en la que además de la adecuación del calendario regular, incluye una propuesta de recorte salarial a los peloteros respecto a sus contratos vigentes y que en cambio propone una repartición equitativa sobre las ganancias que se obtengan en la campaña.

En esta ocasión A-Rod se ha ganado las críticas al sumarse a la postura planteada por los dueños de los equipos, cuando él como jugador fue el principal beneficiario de las condiciones del libre mercado que han permitido los sueldos multimillonarios, con ganancias acumuladas de por vida superiores a los $440 millones de dólares tan solo por jugar.

It’s time for owners and players to step up to the plate … together.

This is a huge opportunity for the game of baseball to take a huge leap forward and show leadership. We are in unprecedented times. pic.twitter.com/F8iMqTVyby

— Alex Rodriguez (@AROD) May 16, 2020