Ligas Mayores proyecta realizar 10 mil pruebas de COVID-19 a la semana

Como parte del plan para regresar a los parques de pelota y rescatar la temporada 2020 en la ‘Gran Carpa’, se dio a conocer el programa médico presentado por las Ligas Mayores a los peloteros a través de su Asociación de Jugadores en el que se detallan los puntos a considerar para garantizar la seguridad de los involucrados y en el que se proyectan más de 10 mil pruebas de diagnóstico para COVID-19 a la semana.

El documento, según lo reportado por los periodistas Ken Rosenthal y Evan Drellich, del portal deportivo The Athletic, contiene 67 páginas y detalla los puntos a seguir como parte del protocolo de salud, considerando las muestras de saliva como método principal.

Among the interesting elements in protocol:

– ~10,000 tests a week

– MLB will offer free coronavirus tests to all healthcare workers and first responders in MLB cities

– Significant restrictions at stadiums

– Social distancing in dugouts and players in stands

– No taxis or Ubers

— Jeff Passan (@JeffPassan) May 16, 2020