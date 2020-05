Arrestan a hombre de Georgia por tener relaciones sexuales con una mujer muerta

Un hombre de Georgia fue arrestado después de que fuera atrapado teniendo relaciones sexuales con una mujer muerte.

Agentes del Alguacil del condado Bibb fueron llamados a las 4:00 a.m. del domingo al bloque 100 de Walnut Street por una denuncia de dos personas teniendo relaciones sexuales en las escaleras de la entrada de un albergue para desamparados.

Los policías encontraron a Kenny Obyran Whitehead, de 55 años, arriba del cuerpo de una mujer. Los agentes le pidieron que se vistiera y lo retuvieron. Al revisar a la fémina se dieron cuenta de que estaba inconsciente.

De acuerdo con Fox 32, la mujer había muerto horas antes. A Whitehead se le acusó de necrofilia. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Deputies: Georgia man caught having sex with dead woman outside shelter. https://t.co/NSldXry2H3

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) May 17, 2020