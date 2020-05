Misterioso tiroteo en Illinois deja un muerto y dos mujeres heridas en motel Super 8

La policía de Rockford, Illinois, estuvo involucrada en un enfrentamiento a balazos con sospechoso encerrado en un cuarto del motel Super 8.

La alerta sobre disparos se reportó en los primeros minutos del domingo y las autoridades respondieron de inmediato, provocando la evacuación del lugar.

Informes de medios locales, como el Canal 6 WRBC, indican que hubo varios intercambios de disparos.

Más tarde, el jefe de policía de Rockford, Dan O’Shea, dijo que descubrieron que un hombre fue asesinado y que dos mujeres resultaron heridas, pero con lesiones que no ponen en peligro su vida. Ambas fueron llevadas a un hospital.

A las 6:44, la Policía de Rockford publicó un tuit indicando que la situación de tiroteo había concluido y que había encontrado en el cuarto a un hombre muerto con una herida de bala, “al parecer autoinfligida”, indicó.

“Más tarde se darán a conocer los detalles”, indicó.

