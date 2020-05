VIDEO: “Me lo voy a tragar, a hacer pozole”; dice sicario del CJNG mientras descuartiza cuerpo

Se sabe que para entrar a algunos cárteles, los líderes los hacen practicar canibalismo y comer carne de rivales

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió un video en el que aparecen al menos dos sujetos muertos a los que acusan de haber formado parte del Cártel de La Familia Michoacana (LFM). En el clip el sujeto que graba asegura que va hacer pozole a una de las víctimas, en referencia al canibalismo que se conoce entre grupos del narcotráfico.

Son al menos dos clips los que circulan en redes sociales y aseguran que las víctimas son dos sujetos conocidos como el Vampiro y el Flaco.

En las escenas el sujeto, además de asegurar que se lo va a comer, entre risas se burla de los muertos y lanza amenazas contra el grupo criminal rival: “Mira aquí está su muerto, hasta trabajo me dan, con éste mismo me lo voy a tragar, vamos a hacer pozole, el carnalito el Vampiro, me lo voy a comer ahorita (…) los vamos a matar ojalá se entierren solos porque hasta trabajo dan (…) para que vean así sean comandantes sean lo que sean van pa’ bajo van pal’ pozo”.

Mientras que en el segundo clip el verdugo dice: “pura gente inocente quemada, a la guerra ni cargadores les dan ni apoyo, para eso nos gustaban, mira así les va a pasar a ustedes (…) ni cabeza tiene ya se la quitamos, mira ahí están los sesos, quien quiera venir se los puede comer, están baratos los tacos”.

Y tras lanzar una serie de amenazas en contra de La Familia Michoacana, y vitorear a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación al final le prenden fuego a los restos.

Se desconoce si en verdad cometieron canibalismo en este caso, aunque según distintas declaraciones de personas que han formado parte del CJNG, el comer restos humanos es parte de las pruebas que realizan al ser iniciados en dicho grupo criminal.

También te puede interesar:

“Por cada muerto de nosotros de coronavirus mataremos a 10 médicos”, narcos amenazan a doctores

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo