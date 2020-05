‘Chofis’ López se defiende de las críticas tras romper la cuarentena para salir de fiesta

El jugador de las Chivas quedó evidenciado en una historia de Instagram

El jugador de las Chivas, Eduardo ‘Chofis’ López causó polémica e indignación luego de que habría roto la cuarentena para asistir a un festejo con su novia, situación que quedó evidenciada en las historias de Intagram de la joven.

El futbolista aparecía con la chica, en la calle, sin cubrebocas y se escuchaba un grupo musical en vivo, además de que a sus espaldas se observaban jóvenes pasando con bolsas de hielo hacia una vivienda.

Awwww kermoso se ve Chofis enamorado de su novia en una fiesta en la calle durante la cuarentena 😍😍😍😍 pic.twitter.com/ZWd2jWG0Nv — Ricardo (@raf_1908) May 17, 2020

Tras el escándalo fue el propio jugador en que salió a defenderse y en historias de Instagram se quejó de las críticas de las que es objeto.

“No puedo creer que la gente envidiosa que no tiene nada qué hacer con sus vidas. De verdad, de corazón, si no están enterados bien enterados de las cosas lo único que provocan son puros chismes que al final de cuentas hacen que la gente piense mal de uno. Les mando un abrazo y si les contara, no lo entenderían. Saludos”, escribió el futbolista rojiblanco.

Chivas podría abrir un expediente al jugador y de acuerdo a como han manejado las indisciplinas de sus futbolistas al mando de Ricardo Pelaéz, se espera que reciba una fuerte sanción.