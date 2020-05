“El virus se enamoró de mí”: Martín Cáceres relata el “infierno” de padecer COVID-19 durante 60 días

El uruguayo informó que padeció coronavirus por dos meses.

Martín Cáceres, exfutbolista del Barcelona y ahora integrante de la Fiorentina, vivió un par de meses de pesadilla, ya que él mismo relató que sufrió los síntomas del COVID-19 por 60 días.

El jugador uruaguayo reveló que desde el 8 de marzo comenzó a sentir los estragos de la enfermedad y que el 7 de mayo en las pruebas que realizó su club fue uno de los que dio positivo, por lo que se mantuvo enfermo toda esa temporada.

MARTÍN CÁCERES REVELÓ QUE PADECIÓ CORONAVIRUS DURANTE 60 DÍAS El defensa uruguayo, de 33 años, notó los primeros síntomas de una gripe a principios de marzo, cuando fue titular en el Udinese vs Fiorentina, pic.twitter.com/5xqrkLLiMc — PeriódicoElNacional (@elnacionalred) May 18, 2020

“Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir“, explicó el futbolista en una transmisión en vivo mediante Instagram.

"Padecí coronavirus durante 60 días. Tuve los primeros síntomas en la semana del 8 al 15 de marzo. En lo días siguientes sentía el virus en los pulmones". Martín Cáceres contó como afrontó sus días de aislamiento. pic.twitter.com/QVFVrKE3fR — DAT (Desde 🏡) (@DeportesAlTaco) May 18, 2020

La buena noticia para el futbolista es que en días recientes ya dio negativo a la prueba en dos ocasiones, por lo que todo parece indicar que ya no es portador.

“Tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo”, agregó.

Martín Cáceres confirmó que se sometió a un segundo test de coronavirus cuyo resultado fue negativo. Ahora, aguarda el resultado de un nuevo examen para confirmar si puede trabajar con sus compañeros de la Fiorentina.https://t.co/9BGTPXU98W — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) May 18, 2020

Ahora, tras estos dos estudios recientes, el uruguayo espera el resultado de una tercera prueba, en caso de salir negativa, ya podrá reincorporarse a las prácticas individuales con su equipo en el centro deportivo de la Fiorentina.