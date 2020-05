¿Oportunista? aprovechando la ocasión, Tom Brady sacó a la venta un “suplemento de inmunidad”

Tom Brady aprovechó la apertura de actividades comerciales en Florida para lanzar un nuevo “suplemento de inmunidad”, por segunda vez, durante la pandemia del coronavirus.

Brady lanzó el nuevo producto, llamado PROTECT, a través de su compañía TB12 Sports. Se trata de un paquete de suplementos similar al que llegó a su tienda virtual a fines de marzo.

Tom Brady announced his new supplement, Protect. It didn’t go over well with the masses.😬 https://t.co/5ecWUkVzqF

“Con los años aprendí lo importante que es ser proactivo en el cuidado de mi propio cuerpo”, destacó Brady, de 42 años, en una publicación de Instagram que subió el lunes. “Estoy realmente orgulloso de anunciar este increíble nuevo producto de TB12 que les proporcionará exactamente lo que necesitan para mantenerse saludables, fuertes y resistentes para lo que se les presente”.

PROTECT se vende como un suministro de 30 días por 45 dólares y pretende ayudar a activar el sistema inmunitario mientras contrarresta la “supresión inmunológica inducida por el estrés”.

El CEO de TB12, John Burns, defendió el momento del lanzamiento a Yahoo! Deportes.

“Ahora más que nunca, es importante contar con apoyo diario para una respuesta inmune saludable, ya que nuestros cuerpos están sujetos a factores estresantes constantes que agotan sus recursos”, defendió Burns.

Looks like Tom Brady is slowly devolving after leaving #Boston and going to #Florida was the right move after all. Enjoy those $45 vitamins to protect you from the #hoax #virus #thisisillegal #shameonBrady #sticktofootball pic.twitter.com/g8NJoaC2SF

