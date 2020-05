Alan Pulido se enoja con la exfigura de Chivas, Manuel Sol, por burlarse de su canción en TV

El rapero, Cuatro Divango, sorprendió hace unos meses con una canción dedicada al delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, la cual recibió críticas, ya que además el propio jugador fue protagonista del video.

El exjugador de las Chivas, Manuel Sol, recordó el tema en su programa en la cadena Telemundo y se burló de la composición y dijo: “Señores, les van a doler los ojos y los oídos”.

Tras ello, el rapero se mostró decepcionado por los comentarios, ya que admira a Sol desde su etapa como jugador del Rebaño, por lo que expresó su dolor en Twitter.

Cuando te critica una persona que ADMIRAS, se siente bastante extraño,lamento causarte un dolor de ojos y de oídos,"no me pesan las joyas"no tengo, ni las uso,no es mi estilo para mi SIEMPRE serás un GRAN futbolista del rebaño y eso tú critica destructiva no lo cambia @manuelsol pic.twitter.com/KDTtWYg0CF

Quien no dejó pasar por alto esta situación fue Alan Pulido quien entró a la conversación y apuntó que los malos comentarios son por envidia, además aprovechó para animar a su amigo.

Luego del escándalo, Manuel Sol se comunicó con el músico y le pidió una disculpa por sus comentarios.

@cuatrodivango Te ofrezco una disculpa, me guste o no me guste, no era la forma, así lo sentí en ese momento. Reconozco que me equivoqué, lo siento.

— manuel sol (@manuelsol) May 19, 2020