“Esto es lo más abrumado que he estado”: Michael Phelps sobre su ansiedad durante la cuarentena

La pandemia de coronavirus ha afectado a millones de personas alrededor del mundo. Sine embargo, ha sido particularmente difícil para quienes luchan con problemas de salud mental como ansiedad o depresión.

Esta es una batalla familiar para Michael Phelps. La leyenda de la natación ha hablado en el pasado sobre sus problemas con la depresión y recientemente publicó una carta en ESPN con un mensaje para personas en situaciones similares.

“Antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, compartí mis problemas de salud mental públicamente por primera vez”, escribió Phelps.

“No fue fácil admitir que no era perfecto. Pero sincerarme me quitó un gran peso de encima. Hizo la vida más fácil. Ahora me estoy abriendo de nuevo. Quiero que la gente sepa que no están solos. Muchos de nosotros estamos luchando contra nuestros demonios de salud mental ahora más que nunca”.