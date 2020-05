Pilar Rubio lo hace de nuevo y presume cuerpazo en traje de baño que diseñó 

View this post on Instagram

¡Buenos días! ☀️ Qué bien lo pasamos en Lanzarote hace unos meses, en la sesión que hicimos para la colección de baño que he diseñado para @selmarklingerie . Trabajar con el mejor equipo es toda una suerte. 📸 @valero_rioja 💄@vickymarcosg 😀 @thinketers . Hoy os quería presentar a Queen, este es uno de los trajes de baño de mi colección. Es muy especial, he querido cuidar todos los detalles para hacer lo que para mí sería el bañador perfecto. Es alto de pierna para estilizar y alargar la pierna, tiene los laterales semitransparentes acompañando la silueta para crear un efecto de cintura más estrecha, el tejido negro recoge la zona ya que hace un efecto faja, el cuello es cerrado pero muy abierto de los laterales para poder marcar nuestra clavícula que es una parte muy sexy y el pecho está recogido y mantiene una forma bonita gracias a su sujetador interior. 😍