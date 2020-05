Regresar al trabajo mientras el COVID-19 se sigue propagando

Muchas personas en los Estados Unidos, incluyendo los médicos, enfermeras, conductores de los autobuses, y los trabajadores en los supermercados, no han dejado de trabajar durante la pandemia del coronavirus. Pero entre los millones que han sido suspendidos o trabajan de casa por uno o más meses, a algunos se les pide regresar al trabajo.

Eso es particularmente cierto en estados como Georgia y Texas, que han permitido una variedad amplia de negocios a reabrir, de cines a los salones de belleza, a las oficinas.

Múltiples agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), han emitido una guía sobre cómo los empleadores pueden hacer que sus lugares de trabajo sean más seguros para los trabajadores. Pero por el momento, estas directrices son solo sugerencias.

“No puedes imponerlas… porque todo esto es voluntario”, dice Jonathan Karmel, J.D., un abogado laborista de sindicatos y autor de “Dying to Work: Death and Injury in the American Workplace”.

Algunos oficiales estatales o locales han ocupado este vacío. Por ejemplo en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva que convirtió las recomendaciones de las directrices de los CDC, como desarrollar un plan de limpieza y desinfección y mantenimiento de distancia social, a estándares ejecutables.

Si no hay reglas unificadas, lo mínimo legal de lo que puedes esperar si regresas al trabajo depende de tu estado y jurisdicción.

Dicho esto, incluso en áreas donde no existen regulaciones específicas de COVID, los empleados deben sentirse capacitados para preguntarle al propietario de la empresa o a alguien en su departamento de recursos humanos: “¿Qué medidas tienen para proteger a nosotros los trabajadores?” dice Tina Tan, M.D., especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en la Facultad de Medicina Feinberg, Northwestern University, y miembro de la junta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. “Tienen todo el derecho del mundo para hacer esa pregunta”.

George Slover, abogado sénior de políticas de Consumer Reports está de acuerdo. “Los trabajadores que regresan al trabajo tienen que estar absolutamente seguros que el empleador está haciendo todo lo que puede hacer para protegerlos”, dice él. “La gente debería saber que su salud y seguridad son una prioridad principal”.

Aquí hay 5 temas para discutir con tu empleador si te han pedido regresar al trabajo.

¿Se practicará la distancia social?

El COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano de persona a persona y las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Es por eso que el distanciamiento social es una de las mejores medidas para limitar su propagación, dice Karen Hoffmann, R.N., la presidente anterior de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología.

Siempre que sea posible, los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores puedan mantener una distancia de 6 pies entre sí, lo que podría significar mover físicamente muebles o escritorios a estaciones de trabajo separadas, operar a una capacidad reducida o turnos escalonados para disminuir la cantidad de personas que están en el lugar de trabajo a la vez.

Si bien las pautas federales exigen el distanciamiento social, muchos funcionarios estatales y locales han ido más allá, instituyendo recomendaciones ejecutables. Algunas de estas reglas están diseñadas principalmente para proteger a los clientes, pero también pueden reducir el riesgo de exposición para los trabajadores. En Rhode Island, por ejemplo, los supermercados deben limitar el número de clientes en la tienda al 20% de su capacidad de incendio establecida.

¿Qué otras precauciones se aplicarán?

Hay cierta evidencia de que en ciertas situaciones, una distancia de 6 pies por sí sola puede no ser suficiente para prevenir la transmisión en interiores, dice Tan, incluyendo cuando una persona infectada respira profundamente, tose o estornuda.

El flujo de aire creado por los ventiladores, el aire acondicionado y las unidades de calefacción también puede llevar el virus más lejos. Las barreras físicas, como los divisores de plástico, son, por lo tanto, un buen complemento al distanciamiento social para proteger a los empleados de entrar en contacto con el coronavirus. Además, proporcionan una segunda línea de protección que va más allá de simplemente confiar en el cumplimiento individual.

Además de propagarse a través de gotas respiratorias, se cree que COVID-19 puede transmitirse a través de superficies contaminadas. Por lo tanto, es importante que las empresas también desinfecten regularmente las áreas y superficies comunes. La guía de los CDC recomienda que “las superficies frecuentemente tocadas por varias personas, como manijas de puertas, escritorios, teléfonos, interruptores de luz y grifos, se deben limpiar y desinfectar al menos diariamente”.

Idealmente, los empleadores “deberían tener a alguien asignado para limpiar las superficies que se tocan con frecuencia con algún tipo de toallita antiséptica”, dice Tan. Ella aconseja que las limpiezas se realicen en la mañana, antes de que todos entren, nuevamente a media tarde, y luego nuevamente antes de que la gente se vaya.

¿Se dará equipo de protección?

En los lugares de trabajo – especialmente en salones de belleza, restaurantes, cines, u otros negocios donde los empleados interactúan con clientes en distancia corta – un equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) es esencial para limitar la propagación de la enfermedad.

“Todos deberían llevar una máscara en todo momento”, dice Hoffmann. Esto incluye clientes y consumidores, así como el personal. Las máscaras de tela y otros revestimientos faciales no clínicos “contienen principalmente tus propias gotas para que no expongas a la persona que está a tu lado”, dice Hoffmann, por lo que es importante el enmascaramiento universal en estas situaciones. Dado que algunas personas se niegan a usar máscaras, pregúntale a tu empleador qué harás si un compañero de trabajo o cliente no las usan.

El desinfectante para manos y las toallitas antisépticas también pueden ayudar, especialmente para los trabajadores que entran en contacto regular con superficies comunes o que atienden a los clientes.

A nivel federal, los empleadores no están legalmente obligados a proporcionar PPE, aunque varios estados, incluidos New Jersey, Rhode Island y Michigan, así como algunas jurisdicciones locales, han dado este paso. Algunos estados que requieren esto están ayudando a las empresas a comprar PPE para sus trabajadores, pero otros no, especialmente si hay una cantidad limitada de PPE disponibles, dice Tan.

Ella aconseja que los trabajadores contacten a recursos humanos o, si es un negocio pequeño, al dueño, para preguntar si estos suministros de protección se proveerán. Si no, “da a conocer tus preocupaciones”, sugiere Tan.

Si tu empleador no está proveyendo PPE, trae tu propia máscara, desinfectante para manos, y suministros antisépticos, si es posible. Y recuerda lavarte las manos regularmente.

¿Que pasa si un empleado tiene COVID-19 o muestra síntomas?

Algunas compañías pueden optar por evaluar a los empleados antes de ingresar al edificio, un proceso que podría incluir preguntas de detección, como preguntar sobre síntomas como escalofríos y fiebre, o tomar físicamente la temperatura de los trabajadores. A los que presentan síntomas se les debe decir que se queden en casa o que se vayan a casa si se presentan en la oficina, dice Tan. Sin embargo, incluso cuando se implementa con cuidado, este proceso no es infalible: la investigación ha demostrado que las personas que no tienen síntomas aún pueden transmitir el virus a otras personas.

Algunas organizaciones profesionales han emitido recomendaciones específicas de la industria. Antes de la reapertura de Georgia, por ejemplo, la Junta de Cosmetólogos y Barberos del Estado de Georgia publicó pautas para los salones, aconsejando que los propietarios implementen controles de temperatura y preguntas de detección junto con medidas de distanciamiento social.

Si los trabajadores se enferman, los CDC recomiendan que se queden en casa hasta que hayan pasado al menos 3 días desde la recuperación y hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Para los trabajadores que han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19, la agencia recomienda que permanezcan en casa y practiquen el distanciamiento social durante 14 días.

¿Puedo continuar trabajando en casa de forma remota (teleworking)?

Si has podido trabajar de forma remota y quieres continuar, es importante hablar con tu empleador sobre esa opción.

Si tienes una afección preexistente, como enfermedad pulmonar, inmunidad deteriorada o muchos otros problemas de salud que aumentan el riesgo de COVID-19 grave, debes estar cubierto por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), dice Peter Blanck, Ph.D., JD, abogado y profesor en la Universidad deSyracuse.

La definición de ADA de un trastorno es amplia e incluye cualquier “discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida”.

Esto incluye afecciones como el asma, la depresión y la ansiedad que, junto con otras discapacidades, se evalúan de forma individual, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. El embarazo está cubierto por la Ley de Discriminación por Embarazo, mientras que los trabajadores mayores están protegidos por la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo. Las 3 leyes son aplicadas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).

Para negar una solicitud de teletrabajo, tu empleador tendría que demostrar que es esencial que vayas a la oficina para hacer tu trabajo. “Estas cosas son determinaciones tomadas caso por caso”, dice Blanck.

Recomienda empezar la conversación alertando a tu empleador sobre tu discapacidad específica, haciéndoles saber que estás cubierto por la ADA y describiendo adaptaciones, como trabajar de forma remota, que te permitirían continuar desempeñando funciones esenciales. “El empleador tiene que regresar y decir ‘no, no puedes’ o ‘sí, es razonable que hagas eso’, dice Blanck. Puedes llegar a un compromiso, como ir a la oficina 2 días a la semana y trabajar en casa los demás días.

“Si no pueden satisfacer tu solicitud, tienen que buscar alternativas”, dice Karmel. Finalmente, “es un proceso interactivo entre el empleado, el empleador y, a veces, un proveedor médico”.

Si no tienes una afección cubierta por la ADA y se te pide que entres al lugar de trabajo, tu empleador debería haber establecido un plan de seguridad para protegerte de la infección. Si no lo hacen, podrían abrirse a demandas por lesiones personales, dicen los expertos.

“Tienes el . . . derecho a esperar que el entorno laboral no te ponga en peligro “, dice Blanck. “Hay muchas cosas que los empleadores tendrán que hacer para proteger a sus trabajadores y protegerse de la negligencia”.

Hay expectativas razonables dice David Friedman, vice presidente del departamento de defensa de Consumer Reports. “Estamos en medio de una pandemia global, y todos deberían tomar precauciones para mantener a la gente a salvo”, dice él. “Las compañías que descuidadamente no lo hagan deben hacerse responsable del daño que causen. De lo contrario, esto solo empeorará para todos”.

