Línea de teléfono del IRS para aclarar dudas sobre cheque de estímulo tiene más problemas que soluciones

Aunque beneficiarios del cheque de estímulo han intentado aclarar sus dudas mediante la línea habilitada por el Servicio de Rentas Internas (IRS), muchos estadounidenses continúan experimentando retrasos e inconvenientes para que contesten sus llamadas y aclaren sus dudas.

El Diario se comunicó con la línea 1- 800-919-9835 suministrada por la oficina, para ver si contestaban el teléfono y cuánto tiempo había que esperar para obtener información sobre los pagos de estímulo, algunos de los que esta semana empezaron a ser enviados mediante tarjetas de débito.

Pero luego de esperar unos 10 minutos en línea, colgaron la comunicación. En un segundo intento, esperamos unos 30 minutos en línea hasta que decidimos colgar.

La anterior no parece ser la excepción, a juzgar por los mensajes de frustración de usuarios en redes sociales como Twitter a los que se les complica incluso navegar por la página del IRS.

y’all getting 2nd stimulus checks i ain’t even get the 1st 🥴🥴🥴🥴 #COVID19 #IRSDirectDeposit #nonfilers #Stimuluscheck

Still haven’t gotten my stimulus check 🙁 tried the irs app several times everyday for the last month. #help #nostimuluscheck #IRS #IRSDirectDeposit

— Veronica J Peeples (@VeronicaJPeeple) May 20, 2020