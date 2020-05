Eric Garcetti responde a la Administración Trump: “Nos guiamos por la ciencia”

En una carta enviada el viernes al alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti y a la directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles Barbara Ferrer, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia Eric Dreiband dijo que los comentarios recientes de ellos sugieren que el acto de decidir que permanezca un largo plazo la orden de quedarse en casa por la pandemia de coronavirus en Los Ángeles “puede ser tanto arbitrario como ilegal”.

La carta del viernes del Departamento de Justicia, publicada por Los Angeles Times, dice, en parte, lo siguiente:

“El Departamento de Justicia no busca dictar cómo las ciudades y los condados como Los Ángeles determinan qué grado de actividad e interacción personal debe permitirse para proteger la seguridad de sus ciudadanos… Sin embargo, tenemos la responsabilidad de proteger los derechos legales y constitucionales federales de todas las personas en nuestro país, y asegurar que las restricciones gubernamentales no sean inconstitucionalmente pesadas… En pocas palabras, no hay una excepción pandémica a la Constitución de los Estados Unidos y su Declaración de Derechos “.

Garcetti defendió el enfoque de la ciudad durante la crisis de salud causada por la pandemia de coronavirus durante una conferencia de prensa el viernes, cuando le preguntaron sobre las críticas y advertencias del Departamento de Justicia. “Pudimos hacer esto y salvar vidas”, y agregó que la ciudad colaboró ​​con empresas, empleados y grupos laborales en la respuesta de la región.

“Juntos, con la ciencia, los números siempre nos guiarán hacia adelante”, dijo Garcetti. “No hay nada más. No hay juegos, no hay nada más”.

El alcalde emitió una orden de quedarse en casa para Los Ángeles en marzo, extendiéndola dos veces. Pero ha señalado que las restricciones se aflojarán en las próximas semanas.

Vea la conferencia de prensa de Garcetti a continuación:

Join me live as we announce a new COVID-19 testing site at Dodger Stadium and the latest updates on more openings of bike paths and public spaces, along with safety measures in place. https://t.co/6sWAaaFqTn

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 23, 2020