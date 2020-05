Una ganga: Así es el rancho que el golfista Greg Norman “remata” en $40 millones de dólares

El legendario golfista australiano Greg Norman ha ofrecido un descuento especial del 20% para todos aquellos acaudalados que tengan interés en adquirir su famoso rancho “Siete Lagos”, ubicado la región de White River Valley, en Meeker, Colorado, en los Estados Unidos y que ahora puede ser adquirido por la módica cantidad de $40 millones de dólares.

Bargain: Greg Norman slashes home price by $10 million, down to $40 million, according to @realtordotcom.

13,000 square foot house, 8 bedrooms, 7 bathrooms and 11,900 acres worth of land in Colorado. pic.twitter.com/n1JfV8gcPs

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 21, 2020