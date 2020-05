Castigo ejemplar: Exligamayorista es suspendido un año por conducir ebrio

El expelotero ligamayorista Kang Jung-ho fue suspendido un año de cualquier actividad en la Organización de Béisbol de Corea (KBO), según resolvió el circuito surcoreano, luego de repetidas infracciones por conducir en estado de ebriedad, falta que en el país asiático tiene penas altas.

De acuerdo a información publicada por la agencia surcoreana Yonhap News, durante la reunión de su comité disciplinario, la KBO también ordenó a Kang hacer 300 horas de servicio comunitario.

Kang, quien juega en la tercera base y en las paradas cortas, ha sido multado conduciendo bajo la influencia del alcohol en tres veces, y la KBO podría haberlo castigado hasta por tres años, de acuerdo con su regla de castigo para este tipo de casos; sin embargo, debido a que la norma fue implementada en 2018 y sus casos de conducción en estado de ebriedad son anteriores al 2016, la comisión disciplinaria decidió no aplicar la pena máxima.

#KBO story: My writeup on 1-year suspension for former #Pirates player Kang Jung-ho. The ban will begin once he signs with a team. Ball now in the court of his former team, Heroes, who must now decide whether to activate from "voluntarily retired" list.https://t.co/JWHeSFh9pL

— Jeeho Yoo (@Jeeho_1) May 25, 2020