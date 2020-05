San Antonio la pasa mal con las tormentas que azotan la zona; se emitieron varias alertas de tornados

TEXAS – El domingo y lunes han sido días espantosos para los residentes de San Antonio y sus alrededores.

Los fuertes vientos que llegaron con una serie de tormentas al Condado Bexar causaron daños a múltiples propiedades el domingo y este lunes las tormentas permanecen en el área.

Los residentes del noroeste del condado se vieron especialmente afectados por el mal tiempo, pues pasarán el Día de Recordación reparando los destrozos.

Sunday night’s storms brought rain, lightning and strong winds to San Antonio and the surrounding areas. Check out some viewers photos and video. https://t.co/jrYrDVGBtd

Los daños que se reportaron fueron considerables ya que en algunas zonas los vientos destrozaron cercas, rompieron ventanas, tumbaron árboles y ramas, y desprendieron techos.

Hasta ahora no se han reportado personas heridas.

La Oficina del Manejo de Emergencias del Condado Bexar dijo que su personal había sido desplegado a diferentes puntos para evaluar los daños causados por el mal tiempo.

East Bexar County is also experiencing some wicked weather right now. Please bring your pets in and get off the road if possible. Please remember: TURN AROUND DON’T DROWN @News4SA @KABBFOX29 pic.twitter.com/P7LhEcqSjL

— Amanda Henderson (@AmandaHTV) May 25, 2020