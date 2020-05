VIDEO: Hombre de más de 40 años llora como niño ante la probable desaparición de Monarcas Morelia

A partir de que se corrió el rumor sobre la posible desaparición de Monarcas Morelia para dar paso a una nueva franquicia que quizá serán los Delfines de Mazatlán, numerosos aficionados han puesto de manifiesto su descontento por esta decisión que incluye la mudanza de la plantilla de jugadores y directiva hacia otro estado de la República Mexicana.

Una de estas manifestaciones quedó registrada por un reportero y de inmediato se volvió viral, por la tristeza que reflejó un auténtico aficionado de Monarcas, con más de 40 años de antigüedad apoyando al equipo de sus amores.

“Nos quitan algo de nosotros”, explicó entre sollozos el aficionado que entrevistó el medio Ecos del Quinceo en una manifestación de seguidores que se realizó en la ciudad purépecha en contra la posible mudanza del equipo.

Acto seguido, el entrevistado confirmó que tenía 40 años como aficionado del club y que por eso le dolía tanto la partida.

El reportero intentó consolarlo recordándole que aún no es un hecho la partida del equipo de Morelia, a lo que el fanático negó con la cabeza y dijo tajantemente con lágrimas en los ojos: “Ya se fue”.

¿Cómo le explico a mi hermanito de 3 años que ya no hay más monarcas Morelia? ¿Como le digo que ya no habrá más idas al estadio para que le hecho porras al equipo? ¿Como le digo que ya no tendrá a un equipo al cual apoyar? El no sabe lo que está pasando y cada que agarra su… pic.twitter.com/DXlcjqFbEp

— Jordan Ochoa 😎⚜️ (@JordanOchoa96) May 25, 2020