Wayne Rooney afina detalles en su mansión y agrega impresionante cuarto de vinos 

La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, está listo para gastar $180,000 dólares en un nuevo cuarto de vinos en su impresionante mansión de $24 millones.

Rooney y su esposa Coleen compraron el terreno por $5.2 millones hace tres años y la construcción está casi terminada.

Según la revista Livingetc, el cuarto estará en la planta baja de la casa, que también contará con una sala de televisión, sala de billar, cine, gimnasio, bañera de hidromasaje, piscina y sauna.

