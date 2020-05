Cambiaría de rayas: las opciones de Raúl Gudiño para irse de las Chivas

View this post on Instagram

Se va un torneo más un torneo donde se aprende y se valora lo que es jugar fútbol un torneo diferente y se que la decisión que se tomó es la más adecuada para brindar esa seguridad que se necesita en estos momentos 🙏🏻Gracias Chivahermanos por todo el apoyo brindado durante el torneo . @chivas 🔴⚪️