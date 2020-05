Fotos: El primer encuentro de los hijos de Ben Affleck y su novia Ana de Armas

La relación de Ben Affleck, de 47 años, y su novia Ana de Armas, de 31, avanza a pasos agigantados; y lo que sucedió el fin de semana es una prueba de ello. El actor de ‘Batman’, quien se encuentra atravesando la cuarentena en su casa de Los Ángeles con la actriz de ‘Entre navajas y secretos’, decidió que ya era hora de hacer la “presentación formal” y así fue cómo De Armas pudo conocer a los tres hijos que Ben tuvo con Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel.

En las imágenes se les puede ver a todos con cubrebocas en este contexto de pandemia, caminando relajados por el barrio privado del actor, y con los perros también como compañía. Tras la salida, se les vio ingresar a la residencia del ganador del Oscar.

Ana de Armas y la hija de Ben Affleck parecen hermanas mas que posible madrastra-hijastra pic.twitter.com/KZEwTqvyYm

— I don't have the pussy for little lanterns (@AndyMuinhos) May 25, 2020