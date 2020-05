La muerte de la luchadora Hana Kimura acelera discusiones sobre la regulación del ciberacoso en Japón

El fallecimiento de la luchadora japonesa Hana Kimura tuvo eco a nivel mundial. Uno de los motivos por las que esta noticia trascendió fue que era víctima de acoso cibernético, algo que en Japón se están tomando con mucha seriedad y por lo cual algunos funcionarios están decididos a hacer lo posible para que se tomen medidas y pueda evitarse otra tragedia como esta, en la que la luchadora, presuntamente, se suicidó por esta razón.

De acuerdo con reportes de CNN, el Ministro de Asuntos Internos y Comunicación de Japón, Sanae Takaichi, prometió acelerar las discusiones del gobierno sobre la legislación de ciberacoso, ya que tiene la intención de liderar un panel gubernamental para discutir si los usuarios de Internet podrían ser identificados cuando sus publicaciones en las redes sociales incluyen “calumnias y difamaciones”.

Japanese Government have called for action on cyberbullying following the death of wrestler and reality television star Hana Kimura.

Japan's Minister of Internl Affairs and Communications, Sanae Takaichi has pledged to speed up the discussions regarding cyberbullying legislation pic.twitter.com/2sUVa6uLcn

