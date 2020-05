Leyenda de los Knicks de Nueva York, Patrick Ewing, se repone al COVID-19 y abandona el hospital

La leyenda de la NBA Patrick Ewing abandonó el hospital en el que se encontraba internado, luego de que el viernes ingresara por complicaciones derivadas de COVID-19.

Este lunes, Patrick Ewing hijo, confirmó a través de su cuenta de Twitter que su padre ya se encontraba en casa y mejorando. “Seguiremos vigilando sus síntomas y siguiendo las medidas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades”, compartió.

El exjugador nacido en Jamaica hace 57 años quiso hacer público su padecimiento con el fin de recalcar que este virus puede afectar a cualquiera. “Voy a estar bien y todos saldremos de esta”, se leía en su cuenta de Twitter. Su familia agradeció a los médicos y personal del hospital por los cuidados que le brindaron, así como a todos los que se pusieron en contacto para conocer su estado del salud.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020