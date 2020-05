Universitario sospechoso de doble homicidio y secuestro pedía control de armas en Instagram

Peter Manfredonia, estudiante de la Universidad de Connecticut, se encuentra prófugo y es sospechoso de matar a dos hombres, herir a otro y secuestrar a una mujer, huyendo luego en un auto robado, durante el fin de semana largo.

La policía en tres estados está buscando a Manfredonia (23), considerado armado y peligroso. Fue visto por última vez en East Stroudsburg (Pensilvania) el domingo por la noche.

Ayer, una mujer de 23 años que dijo que fue secuestrada por el estudiante universitario sospechoso fue encontrada sana en Nueva Jersey, dijo la policía.

La mujer no identificada le dijo a la policía que Manfredonia la sacó de la residencia en Derby (Connecticut) en contra de su voluntad, usando su vehículo para escapar, tras matar a su novio, Nicholas Eisele, amigo del prófugo.

Se sospecha que Manfredonia comenzó su juerga asesina el viernes por la mañana en un ataque en un camino de tierra en Willington (CT) que dejó a Ted DeMers (62) muerto y otro hombre gravemente herido, dijo la policía estatal.

La esposa de DeMers, Cynthia DeMers, le dijo al diario Hartford Courant que su esposo y un vecino anciano fueron atacados después de llevar a Manfredonia a su motocicleta que estaba estacionada en el camino.

La policía dijo que Manfredonia fue visto huyendo de esa escena del crimen en la motocicleta.

Más tarde el viernes, el sospechoso presuntamente irrumpió en una casa en Willington y le robó tres escopetas, una pistola y un camión a un hombre que vivía allí.

El camión robado fue encontrado alrededor de las 6:45 a.m. del domingo, estrellado cerca del parque estatal Osbornedale en Derby.

Se sospecha que entonces Manfredonia se dirigió a la casa de su amigo Eisele (23). Presuntamente lo mató y secuestró a su novia, huyendo en su auto Volkswagen Jetta negro 2016.

Más tarde, las autoridades encontraron ese automóvil en Nueva Jersey, en la frontera con Pensilvania. La novia de Eisele también fue encontrada ilesa, según el informe.

Manfredonia luego cruzó la frontera hacia Pensilvania. Aún no ha sido detenido.

En el pasado, Manfredonia ha utilizado su cuenta de Instagram para hablar en contra de la violencia armada, comentó New York Post.

En una publicación de febrero de 2018, Manfredonia escribió que los tiroteos escolares “son una epidemia que afecta a este gran país en el que vivimos. Es triste pensar que cualquier niño debería sentirse inseguro en una escuela”.

En otra publicación de septiembre pasado, anunció que al completar un triatlón recaudó fondos para Sandy Hook Promise, un grupo de defensa fundado por varias personas cuyos hijos murieron en el tiroteo masivo en Sandy Hook Elementary School en Newtown (CT), su pueblo natal, en 2012.

Manfredonia es estudiante del programa conjunto de la Escuela de Ingeniería / Escuela de Negocios MEM (Administración e Ingeniería para la Administración), dijo la portavoz de la Universidad de Connecticut, Stephanie Reitz. No asiste a cursos de verano y no había estado viviendo en el campus, agregó.

This is apparently the bedroom of Peter Manfredonia, the soon-to-be former UConn student who is now a double murderer. It's crazy to me that nobody saw any warning signs.

He's from Sandy Hook, so I can only assume "we saw what happened when Adam snapped" refers to Adam Lanza pic.twitter.com/0ZorPXPqxh

— UConn Husky (@BigEastPow6r) May 24, 2020