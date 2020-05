Alan Pulido confiesa que jamás jugaría en el América por amor a Chivas

El delantero preferiría jugar en Monterrey antes que las Águilas

Las Chivas se han quedado en el corazón de Alan Pulido, el jugador ha reconocido que no quería salir del club y que espera regresar algún día al lugar en donde vivió momentos importantes en su carrera.

El ahora jugador del Sporting de Kansas City también jugó para los Tigres, por ello, fue cuestionado sobre el rival odiado en el que preferiría jugar y no dudó en contestar que en Monterrey.

“Monterrey porque ya conozco la ciudad y ahí está más cerca mi familia, es un gran club con una buena afición, en Tigres ya me abuchean cuando voy al estadio”, declaró el atacante en entrevista con TUDN.

Respecto a las Águilas, Pulido comentó que no iría a Coapa ya que no quiere traicionar su pasado en Chivas.

“Por lo que he hecho en Chivas, como la gente me ve, el ir al América sería una traición hacia el club, la gente me vería diferente, por eso no iría al América“, expresó el delantero.

Pulido fue campeón de Copa y Liga con Chivas en el Clausura 2017, ganó la Concacaf Liga de Campeones y fue campeón de goleo del Apertura 2019.