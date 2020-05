AMLO expresó su molestia porque Corte deteminó que otros funcionarios ganen más que él

La Primera Sala de la Corte revocó la negativa de suspensión dictada en enero pasado a Cofece para mantener salarios por encima del tope del Ejecutivo.

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disgusto por el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019, sin sujetarse al tope de 1.7 millones de pesos netos anuales.

Señaló que no es posible que haya funcionarios que ganen 200 ($ 8,993 dólares o 300 mil pesos (13,490 dólares) mensuales.

“Ayer no me gustó, lo digo de manera franca, abierta, lo digo con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación”, expuso.

“Eso no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es un órgano independiente, pero también puedo ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo en que no pueden haber estos sueldos tan excesivos y es mentira que paguen más en el sector privado, no es cierto, es un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público”.

El mandatario tabasqueño aseguró que de ser necesario enviará una nueva iniciativa al Congreso para dejar claro que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

“Esta resolución que fue para el Instituto de Competencia, de todos estos organismos que crearon, yo pregunto ¿qué ya no hay monopolios? Todos estos organismos, no pues ahora, con esta resolución, van a querer otros”, comentó.

“No me puedo quedar callado, ofrezco disculpas sobre este tema. Si lo consideramos necesario vamos a ver cuáles fueron los elementos, a lo mejor es porque no estaba muy claro en la Constitución que nadie puede ganar más que el Presidente, entonces, si no está muy claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores los que resuelvan”.

En esa ocasión la Ministra Yasmín Esquivel rechazó peticiones similares del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.