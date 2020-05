Hugo Rodallega habla de las noches en que vio a Rooney y Gerrard beber como locos

El delantero colombiano recordó sus anécdotas por Inglaterra

El futbolista Hugo Rodallega, quien militó en el Necaxa de México y pasó seis años en Inglaterra, afirma que a menudo veía a Wayne Rooney “bebiendo como un loco” y Steven Gerrard “bailando sin camisa” en los bares.

Durante una transmisión de Instagram Live, Rodallega le contó a su amigo Johan Arango “si la gente supiera cuántas veces me topé con Rooney en Manchester bebiendo como un loco o la cantidad de veces que vi a Gerrard en un bar bailando sin camisa…”

“Puedo contar con una mano la cantidad de futbolistas que no beben. Todos ellos, todos nosotros, salimos y bebemos”.

“Siempre lo he dicho. Disfruto bebiendo y bailando. Me encanta bailar salsa. No tiene nada de malo. Sé que somos futbolistas, pero también somos seres humanos”, dijo el colombiano.

Rooney tuvo varios problemas relacionados al alcohol, sin embargo, su esposa Coleen lo ha ayudado poco a poco a superarlos.

Gerrard, por otra parte, también solía salir con sus amigos a tomar un par de cervezas. Pero las cosas se salieron de control en diciembre de 2008 cuando fue atrapado en una pelea en un bar, aunque la leyenda del Liverpool fue absuelta.