Luz verde: La Premier League se reanudaría el 17 de junio

Según publicaron fuentes de ESPN, la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo retomará sus actividades el 17 de junio y hay todo un plan para terminar la presente campaña sin mayor apuro el 1 de agosto.

Breaking: The Premier League is set to resume on June 17 after the clubs gave "Project Restart" the green light at a shareholders meeting on Thursday. pic.twitter.com/FXkW3R1dQY

— ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2020