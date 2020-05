Natasha Klauss, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’, explica por qué se casó con su primo hermano

La artista colombiana llamó la atención por unas revelaciones que hizo a través de un Live de Instagram

Natasha Klauss detalló todo sobre su matrimonio con Marcelo, un familiar muy cercano, con el que incluso tuvo una hija.

Hace algunos años, Natasha causó sensación por su actuación en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, personaje por que la actriz sigue siendo recordada.

Pero ahora, la artista colombiana llamó la atención por unas revelaciones que hizo a través de un Live de Instagram, donde narró con lujo de detalle, los pormenores del por qué se enamoró de su primo hermano, de nombre Marcelo, con quien incluso se casó.

“Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden“, comenzó diciendo la actriz en su enlace en vivo.

Pero no sólo eso, también explicó por qué se aventuraron a tener un romance y señaló: “Como no me crie con él, porque no nos criamos juntos (él vivía en Uruguay y yo en Colombia), no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo”.

La protagonista de telenovelas también dijo que en un principio no tenían claro si podrían tener un hijo biológico, debido a sus lazos sanguíneos, pero tras haberse los estudios pertinentes, les dieron luz verde y concibieron a Paloma.

Tras 13 años de matrimonio, ella y su primo Marcelo decidieron separarse, mientras su pequeña ahora tiene 11 años.